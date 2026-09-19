VREMENSKA PROGNOZA DO KRAJA OKTOBRA: Vraćaju se letnje temperature od 25 stepeni, ali stiže preokret

OKTOBAR će, prema prognozi, u Srbiji biti prosečno topao, dok se tokom treće dekade očekuje temperatura do dva stepena iznad proseka, sa količinom padavina iznad prosečnih vrednosti, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

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Srednja oktobarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 11 do 15 stepeni, a u planinskim predelima od 6 do 10 stepeni.

Očekuje se srednja maksimalna temperatura vazduha za oktobar u intervalu od 18 do 22 stepena u nižim predelima, u planinskim predelima od 10 do 17 stepeni, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 7 do 11, a u planinskim predelima od 3 do 7.

Očekuju se do tri letnja dana sa maksimalnom temperaturom od 25 stepeni. Tokom oktobra se prognozira do tri mrazna dana, sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od 0 stepeni, a na planinama od četiri do 10 mraznih dana. Tokom oktobra se prognozira količina padavina iznad granica višegodišnjeg proseka, u nižim predelima u intervalu od 40 do 80 mm, a na planinama do 90 mm.

Očekuje se u oktobru broj dana sa padavinama u nižim predelima od 9 do 12 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 14 dana. Na osnovu poslednjih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena, u Srbiji se očekuje topla jesen sa količinom padavina iznad prosečnih vrednosti.

U većem delu Srbije se očekuje jesen sa temperaturom za oko dva stepena više iznad proseka. Klimatski izgledi pokazuju da će srednja temperatura vazduha u nižim predelima imati vrednosti u intervalu od 12 do 15 stepeni, a u brdsko-planinskim krajevima od 7 do 11 stepeni. Tokom jesenje sezone prognozira se broj letnjih dana u nižim predelima, sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 25 stepeni i više, u intervalu od 15 do 25, a na planinama do 4 dana.

Tokom septembra, oktobra i novembra očekuje se broj mraznih dana, sa minimalnom dnevnom temperaturom nižom od 0 stepeni, do deset u nižim predelima, a u brdskoplaninskim predelima od 20 do 30 dana. U većem delu Srbije se prognozira količina padavina iznad proseka, od 160 mm do 230 mm, u brdsko-planinskim predelima do 280 mm. Prognozira se broj kišnih dana tokom jesenje sezone u nižim krajevima u intervalu od 33 do 40, a na planinama do 55 dana.