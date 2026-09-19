SIN NOŽEM UBIO MAJKU: Stravičan zločin u centru Novog Sada
STRAŠAN zločin se desio jutros u ulici Alekse Šantića u Novom Sadu. Na terenu su jake snage policije, a uviđaj je u toku.
Nešto pre šest sati policija je iz stana u ulici Alekse Šantića na Grbavici u Novom Sadu izvela muškarca osumnjičenog za ovaj zločin i odvela ga u policijsku stanicu.
Njega je pregledala ekipa Hitne pomoći koja je takođe od jutros na terenu. Prisutni su i pogrebnici koji treba da odnesu telo žrtve.
Više detalja biće poznato nakon zvaničnog saopštenja policije, uviđaj na licu mesta i dalje traje.
(Telegraf)
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