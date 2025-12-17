BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.
Sreda
16.30 Radnički 1923 - Čukarički X (3,55)
21.00 Alaves - Sevilja X (3,20)
Ukupna kvota: 35,22
