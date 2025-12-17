BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

SIN Stanimira Brajkovića (74), koji je ubijen u zatvoru Padinska Skela 4.2.2024. godine, dok je izdržavao kaznu od 30 dana zbog neplaćenog prekršaja za bacanje petarde, svedočio je juče na suđenju zaposlenima u zatvoru - čuvarima Slađanu Kovačeviću, Dušanu Komazecu, Stefanu Pavloviću, Zoranu Krstiću i doktorki Vesni Sredojević, kojima se sudi u Višem sudu u Beogradu za nesavestan rad u službi, koji je za posledicu imao smrt zatvorenika.