IZA SEBE JE OSTAVIO I DŽORDANA: Stef Kari obara rekorde!

GOLDEN Stejt će u noći između četvrtka i petka gostovati Finiksu.

FOTO: Profimedia

Iako je Stef Kari ima neverovatno šutersko veče, Voriorsi su pretrpeli poraz od Portlanda rezultatom 136:131.

Najbolji šuter svih vremena je stigao do 48 poena, a postigao je čak 12 trojki iz 16 pokušaja. Time je došao do novog rekorda kada je reč o ubačenim trojkama na jednom meču.

Oborio je i rekord Majkl Džordana, postao je prvi igrač koji je na 94 utakmica ubacio 35 ili više poena.

Verujemo da će Golden Stejt večeras slaviti u Arizoni.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,77)

