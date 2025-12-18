SARA DELIĆ NAJBOLJA JUNIORKA SRBIJE: Plivači Proletera na Prvenstvu Srbije u Novom Sadu osvojili dvadeset medalja
Na prvenstvu Srbije za juniore i apsolutno, u Novom Sadu učestvovalo je 280 takmičara iz 42 kluba, a ekipa Proletera nastupila sa jedanaest plivača koji su osvojili dvadeset medalja, šest zlatnih, devet srebrnih i pet bronzanih.
