SARA DELIĆ NAJBOLJA JUNIORKA SRBIJE: Plivači Proletera na Prvenstvu Srbije u Novom Sadu osvojili dvadeset medalja

Bogoljub Grujić

18. 12. 2025. u 20:00

Na prvenstvu Srbije za juniore i apsolutno, u Novom Sadu učestvovalo je 280 takmičara iz 42 kluba, a ekipa Proletera nastupila sa jedanaest plivača koji su osvojili dvadeset medalja, šest zlatnih,  devet srebrnih i pet bronzanih.

САРА ДЕЛИЋ НАЈБОЉА ЈУНИОРКА СРБИЈЕ: Пливачи Пролетера на Првенству Србије у Новом Саду освојили двадесет медаља

Sara Delić je u trci 50 slobodno, plivala najbolji rezultat 26,23 koji joj je doneo titulu najbolje juniorke Srbije, a osim nje juniorski prvaci Srbije, postali su Balaž Kadar i Bogdan Kekenj.
 
Balaž Kadar je sjajnim plivanjem, osvojio ukupno sedam medalja, šest individulnih i jednu u štafeti, Sara  Delić osvojila je dve zlatne medalje, u trkama na 50 i 100 metara slobodnim stilom i srebrnu na 50 metara delfin, dok se Bogcan Kekenj okitio zlatom na 50 slibodno i 100 metara mešovito i srebrom na na 50 metara delfin stilom.
 

