TIP ostali sportovi

ČETA PEDRA MARTINEZA SE NE PLAŠI: Valensija bez velikih zvezda igra strašnu košarku!

Marko Milosavljević

18. 12. 2025. u 08:41

VALENSIJA će u 17. kolu Evrolige gostovati Makabiju.

ЧЕТА ПЕДРА МАРТИНЕЗА СЕ НЕ ПЛАШИ: Валенсија без великих звезда игра страшну кошарку!

Foto: Profimedia

Uprokos zaostatku od devet poena na kraju treće deonice, izabranici Pedra Martineza su odigrali neverovatno i stigli do potpunog preokreta protiv ekipe Olimpijakosa, konačan rezultat glasio je 92:99.

Ostvarili su trijumf koji ih pogurao ka drugoj poziciji, a najistaknutiji na terenu bio je Nejt Rivers koji je ubacio 21 poen.

Valensija ne odustaje od svog stila igre, igraju izuzetno brzo i to im se za sada i te kako isplaćuje.

Sa druge strane, tim iz Izraela takođe voli da igra u takvom ritmu i zato verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +179,5 (kvota 1,92)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!

HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!