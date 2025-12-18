ČETA PEDRA MARTINEZA SE NE PLAŠI: Valensija bez velikih zvezda igra strašnu košarku!
VALENSIJA će u 17. kolu Evrolige gostovati Makabiju.
Uprokos zaostatku od devet poena na kraju treće deonice, izabranici Pedra Martineza su odigrali neverovatno i stigli do potpunog preokreta protiv ekipe Olimpijakosa, konačan rezultat glasio je 92:99.
Ostvarili su trijumf koji ih pogurao ka drugoj poziciji, a najistaknutiji na terenu bio je Nejt Rivers koji je ubacio 21 poen.
Valensija ne odustaje od svog stila igre, igraju izuzetno brzo i to im se za sada i te kako isplaćuje.
Sa druge strane, tim iz Izraela takođe voli da igra u takvom ritmu i zato verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +179,5 (kvota 1,92)
