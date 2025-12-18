LA FINALISIMA, FUDBALSKI SPEKTAKL! Evo kada i gde igraju Španija i Argentina
Utakmica "La Finalisima", duel između prvaka Evrope Španije i šampiona Južne Amerike Argentine igraće se 27. marta u katarskom gradu Lusailu.
Kako su saopštili organizatori, utakmica će se igrati od 21 čas po lokalnom vremenu, odnosno 19 po srpskom.
Argentina je u prethodnoj "La Finalisimi", prvog juna 2022. godine u Londonu, deklasirala tadašnjeg šampiona Evrope Italiju rezultatom 3:0.
