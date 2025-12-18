LA FINALISIMA, FUDBALSKI SPEKTAKL! Evo kada i gde igraju Španija i Argentina

Utakmica "La Finalisima", duel između prvaka Evrope Španije i šampiona Južne Amerike Argentine igraće se 27. marta u katarskom gradu Lusailu.

FOTO: Tanjug/AP/Khalil Hamra

Kako su saopštili organizatori, utakmica će se igrati od 21 čas po lokalnom vremenu, odnosno 19 po srpskom.

Argentina je u prethodnoj "La Finalisimi", prvog juna 2022. godine u Londonu, deklasirala tadašnjeg šampiona Evrope Italiju rezultatom 3:0.

