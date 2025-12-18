MILIONI STIŽU U HUMSKU? Milan poslao ponudu za napadača Partizana

Italijanski velikan Milan "zagrizao" je za napadača Partizana Andreja Kostića piše Gazeta delo Sport.

FOTO: A. Ilić

Kostić je zapao za oko Rosonerima na meču mladih reprezentacija Crne Gore i Italije, kada je postigao gol za svoju selekciju.

Navodi se u tekstu da su pregovori u toku, ali da još nisu ušli u završnu fazu, te da je cena Partizanovog tinejdžera između pet i deset miliona evra.

