MILIONI STIŽU U HUMSKU? Milan poslao ponudu za napadača Partizana
Italijanski velikan Milan "zagrizao" je za napadača Partizana Andreja Kostića piše Gazeta delo Sport.
Kostić je zapao za oko Rosonerima na meču mladih reprezentacija Crne Gore i Italije, kada je postigao gol za svoju selekciju.
Navodi se u tekstu da su pregovori u toku, ali da još nisu ušli u završnu fazu, te da je cena Partizanovog tinejdžera između pet i deset miliona evra.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
