ZELENSKI ZAKUKAO IZ BRISELA: Predlog Amerike nije pravedan
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da su Sjedinjene Američke Države predložile kompromis koji podrazumeva podelu Zaporoške nuklearne elektrane između tri strane - Ukrajine, SAD i Rusije i naglasio da takav predlog smatra nepravednim.
- SAD su predložile kompromis za koji smatraju da bi podrazumevao da elektrana na neki način postoji i funkcioniše, te da se u određenim proporcijama podeli između tri strane. Dugo smo razgovarali o tome i rekao sam im da smatram da je to nepravedno - rekao je Zelenski novinarima, prenosi Ukrinform.
Prema njegovim rečima, problem nije samo u tome što je elektrana ukrajinska.
- Postoji mnogo različitih pitanja: ne radi se samo o struji ili novcu, već i o pristupu elektrani, o činjenici da je ona i dalje militarizovana, da se nalazi u opasnoj situaciji - bez pristupa vodi, električnoj energiji i slično. Tu je i pitanje da naš tim, naši ljudi tamo rade i moraju da nastave da rade - naveo je predsednik Ukrajine, iznoseći spisak i dalje nerešenih problema u vezi sa Zaporoškom nuklearnom elektranom.
On je podsetio da elektrana trenutno ne radi punim kapacitetom.
- A kada bude radila, tamo će se nalaziti veći tim ukrajinskih stručnjaka: gde će oni živeti - zapitao se Zelenski.
Prema njegovom mišljenju, ova i mnoga druga pitanja moraju da se usaglase i sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE).
Osim toga, prema njegovim rečima, ostaje nejasno ko će u ovom trenutku obnavljati elektranu, a ona je povezana i sa pitanjem obnove brane na "okupiranim" teritorijama.
- Mora da postoji brana koju su digli u vazduh Rusi. Oni su je digli u vazduh. A ko će sada za to da plati? Dakle, pitanja ima više nego odgovora - zaključio je Zelenski.
Zaporoška nuklearna elektrana je tokom noći između 5. i 6. decembra privremeno ostala bez kompletnog spoljnog snabdevanja električnom energijom.
To je bio 11. takav slučaj od početka rusko-ukrajinskog rata.
