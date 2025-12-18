"DAJE MI SAVETE, GURA ME DA IGRAM SVOJU IGRU": Stefan Miljenović otkrio koji igrač mu najviše pomaže u Zvezdi
CRVENA zvezda je vezala tri poraza u Evroligi, a seriju će pokušati da prekine protiv Virtusa. Pred utakmicu se oglasio plejmejker crveno-belih Stefan Miljenović.
Reprezentativac Srbije je otkrio šta je rešenje da se savalda tim koji trenera bivši strateg kluba sa Malog Kalemegdana, Duško Ivanović.
- Ključ će biti naša komunikacija i agresivnost u odbrani, jer je Virtus ekipa koja ima svoje sisteme, moramo da zaostavimo Karsena Edvardsa koji može da ubaci 30 poena kada ga krene - rekao je Miljenović.
U poslednjih šest mečeva u Evroligi nije dobio priliku da igra, ali ističe da je uvek spreman da iskoristi šansu.
- Uvek se nadam, treniram, spreman sam...
Naveo je i koliko mu pomažu iskusniji saigrači.
- Kodi je od prvog dana uz mene, uvek me gura da igram svoju igru, daje mi savete, da budem agresivan kad dobijem šansu - zaključio je Miljenović.
Podsetmo, utakmica Crvena zvezda - Virtus igra se u petak od 20.45 u "Beogradskoj areni".
