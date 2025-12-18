Košarka

"DAJE MI SAVETE, GURA ME DA IGRAM SVOJU IGRU": Stefan Miljenović otkrio koji igrač mu najviše pomaže u Zvezdi

Časlav Vuković

18. 12. 2025. u 16:02

CRVENA zvezda je vezala tri poraza u Evroligi, a seriju će pokušati da prekine protiv Virtusa. Pred utakmicu se oglasio plejmejker crveno-belih Stefan Miljenović.

ДАЈЕ МИ САВЕТЕ, ГУРА МЕ ДА ИГРАМ СВОЈУ ИГРУ: Стефан Миљеновић открио који играч му највише помаже у Звезди

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Reprezentativac Srbije je otkrio šta je rešenje da se savalda tim koji trenera bivši strateg kluba sa Malog Kalemegdana, Duško Ivanović.

- Ključ će biti naša komunikacija i agresivnost u odbrani, jer je Virtus ekipa koja ima svoje sisteme, moramo da zaostavimo Karsena Edvardsa koji može da ubaci 30 poena kada ga krene - rekao je Miljenović.

U poslednjih šest mečeva u Evroligi nije dobio priliku da igra, ali ističe da je uvek spreman da iskoristi šansu.

- Uvek se nadam, treniram, spreman sam... 

Naveo je i koliko mu pomažu iskusniji saigrači.

- Kodi je od prvog dana uz mene, uvek me gura da igram svoju igru, daje mi savete, da budem agresivan kad dobijem šansu - zaključio je Miljenović.

Podsetmo, utakmica Crvena zvezda - Virtus igra se u petak od 20.45 u "Beogradskoj areni".

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Baka u tajnosti kupila DNK test unuci - nastao raskol u porodici

Baka u tajnosti kupila DNK test unuci - nastao raskol u porodici