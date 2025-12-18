NOVI RAT I RAZDOR MEĐU BLOKADERIMA: NVO i Zeleno Levi front opleli po Aleku Kavčiću!
RAT blokadera je već nedeljama u punom jeku, a danas se samo nastavio!
Naime, NVO i Zeleno Levi front su preko društvenih mreža opleli po Aleku Kavčiću, koji je ideolog blokadera od samog početka i koji je priznao da finansira blokadere!
Na društvenoj mreži "Iks" o Kavčiću se oglasila poslanica Zeleno Levog fronta Biljana Đorđević:
- Da li prisustvo Aleka Kavčića u Strazburu znači da je od evroskeptika postao podržavalac članstva Srbije u Evropskoj uniji? - upitala je ona.
Na istoj društvenoj mreži se oglasila i Bojana Selaković, Koordinatorka Nacionalnog konventa o EU:
- Možda Srbija nema predstavnika na samitu o Zapadnom Balkanu, ali ima na dodeli Saharov nagrade, i to kakvog...novopečenog evropejca [😀] Ne znam kako su studentski plenumi prihvatili činjenicu, da iako nijedan nije poslao zvaničnu delegaciju u Starzbur, evroposlanici misle da studenti koji borave tamo u pratnji Aleka Kavčića i Ljiljane Borović govore u ime svih njih. Briselsko-strazburška birokratija nije baš visprena u primećivanju takvih finesa pa je dala akreditacije i čoveku za koga veruje da je profesor studenata koji ovih dana u Strazburu predstavljaju laureate nagrade Saharov iz Srbije. Zanimljiv razvoj dogaðaja, koji nas možda vodi do još jednog lidera koji je preko noći postao evropejac. [🤡] Što bi se reklo: been there, done that - navela je ona.
