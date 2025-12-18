OBRT! I oni su bacili oko na Dušana Vlahovića

Dušan Vlahović je povređen i sigurno se neće vraćati do kraja februara, u pitanju je povreda butine, zbog čega je morao i na operaciju.

FOTO: Tanjug/AP

Ipak, interesovanje za njega ne jenjava. Ugovor mu ističe na leto i definitivno će biti najinteresantniji fudbaler koji je u aktuelnom sastavu Juventusa, a dva velikana su odavno u kontaktu sa srpskim napadačem i priča se polako intenzivira.

Barselona se odavno pominjala kao realna opcija jer je pitanje da li će Levandovski ostati u klubu i nakon završetka sezone jer i njemu ističe ugovor, a druga opcija je Bajern iz Minhena, gde nije baš najjasnije da li bi Vlahović uopšte mogao u startnih 11 imajući u vidu fantastičnu formu Harija Kejna.

Pominje se i Milan, od italijanskih klubova, ali jasno je da se Vlahoviću ne žuri preterano kada je reč o izboru novog kluba ili eventualno, ostanka u Juventusu.

Ponuda od strane bjankonera će definitivno biti, pitanje je samo da li će zadovoljiti njegove apetite...