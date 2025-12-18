Fudbal

OBRT! I oni su bacili oko na Dušana Vlahovića

Марко Паунић
Marko Paunić

18. 12. 2025. u 14:10

Dušan Vlahović je povređen i sigurno se neće vraćati do kraja februara, u pitanju je povreda butine, zbog čega je morao i na operaciju.

ОБРТ! И они су бацили око на Душана Влаховића

FOTO: Tanjug/AP

Ipak, interesovanje za njega ne jenjava. Ugovor mu ističe na leto i definitivno će biti najinteresantniji fudbaler koji je u aktuelnom sastavu Juventusa, a dva velikana su odavno u kontaktu sa srpskim napadačem i priča se polako intenzivira. 

Barselona se odavno pominjala kao realna opcija jer je pitanje da li će Levandovski ostati u klubu i nakon završetka sezone jer i njemu ističe ugovor, a druga opcija je Bajern iz Minhena, gde nije baš najjasnije da li bi Vlahović uopšte mogao u startnih 11 imajući u vidu fantastičnu formu Harija Kejna. 

Pominje se i Milan, od italijanskih klubova, ali jasno je da se Vlahoviću ne žuri preterano kada je reč o izboru novog kluba ili eventualno, ostanka u Juventusu. 

Ponuda od strane bjankonera će definitivno biti, pitanje je samo da li će zadovoljiti njegove apetite...

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK
Svet

0 0

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK

ADMINISTRACIJA Donalda Trampa postavila je nove pločice ispod portreta bivših predsednika u Beloj kući, napadajući svoje prethodnike na način tipičan za američkog predsednika. U takozvanoj "Predsedničkoj stazi slavnih" sada se nalaze natpisi koje je, po svemu sudeći, sročio sam Tramp, a koji sadrže oštre kritike na račun Džoa Bajdena, Baraka Obame pa čak i republikanca Džordža V. Buša, prenosi Skaj Njuz.

18. 12. 2025. u 08:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MILIONI STIŽU U HUMSKU? Milan poslao ponudu za napadača Partizana

MILIONI STIŽU U HUMSKU? Milan poslao ponudu za napadača Partizana