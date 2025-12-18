IZREČENA PRESUDA BRAJANU VOLŠU: Evo koju kaznu mu je izrekla sudija zbog ubistva supruge Ane

BRAJAN Volš (50), osuđen je danas na kaznu doživotnog zatvora, bez prava na uslovni otpust, zbog ubistva supruge Ane (39), rođene Beograđanke, 1. januara 2023. u porodičnoj kući u gradu Kohaset u Saveznoj američkoj državi Masačusets.

FOTO: AP/Tanjug

Ova kazna usledila je nakon što je u ponedeljak porota od 12 članova, posle većanja, donela jednoglasnu odluku da je Brajan Volš kriv za ubistvo prvog stepena, odnosno za ubistvo sa predumišljajem.

Na ovu presudu odbrana ima pravo žalbe nadležnom Vrhovnom sudu.

Odbrana Brajana Volša zasnivala se na tome da on nije počinio zločin, ali je priznao da je obmanjivao policiju kada je prijavljen Anin nestanak, kao i da je njeno telo isekao i bacio u nekoliko kontejnera. Ovo je, kako je naveo njegov advokat na početku suđenja, uradio jer se plašio da mu niko neće poverovari da je Ana iznenada preminula, kada je legla da spava.