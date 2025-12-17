TIP ostali sportovi

EFES JE U KATASTROFALNOJ FORMI: Kaunas nije mesto za prekidanje crnog niza!

Marko Milosavljević

17. 12. 2025. u 07:52

KOŠARKAŠI Žalgirisa će u 16. kolu Evrolige ugostiti Anadolu Efes.

ЕФЕС ЈЕ У КАТАСТРОФАЛНОЈ ФОРМИ: Каунас није место за прекидање црног низа!

FOTO: Profimedia

Izabranici Tomasa Masijulisa su prošle nedelje savladavši Pariz u gostima stigli do devete pobede na evrosceni.

Gledali smo otvorenu i efikasnu utakmicu, a litvanski velikan je nakon 40 minuta igre slavio rezultatom 105:108.

Silvan Fransisko je sa 26 poena i 5 asistencija predvodio svoj tim, pratio ga je Najdžel Vilijams-Gos sa 18 pogodaka i 10 dodavanja.

Anadolu Efes je vezao šest poraza, a Kaunas definitivno nije mesto za prekidanje crnog niza.

NAŠ TIP: H1 -4,5 (kvota 1,70)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u Amidžiju, a otac pružio punu podršku!

OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u "Amidžiju", a otac pružio punu podršku!