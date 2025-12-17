EFES JE U KATASTROFALNOJ FORMI: Kaunas nije mesto za prekidanje crnog niza!
KOŠARKAŠI Žalgirisa će u 16. kolu Evrolige ugostiti Anadolu Efes.
Izabranici Tomasa Masijulisa su prošle nedelje savladavši Pariz u gostima stigli do devete pobede na evrosceni.
Gledali smo otvorenu i efikasnu utakmicu, a litvanski velikan je nakon 40 minuta igre slavio rezultatom 105:108.
Silvan Fransisko je sa 26 poena i 5 asistencija predvodio svoj tim, pratio ga je Najdžel Vilijams-Gos sa 18 pogodaka i 10 dodavanja.
Anadolu Efes je vezao šest poraza, a Kaunas definitivno nije mesto za prekidanje crnog niza.
NAŠ TIP: H1 -4,5 (kvota 1,70)
