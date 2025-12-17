EFES JE U KATASTROFALNOJ FORMI: Kaunas nije mesto za prekidanje crnog niza!

KOŠARKAŠI Žalgirisa će u 16. kolu Evrolige ugostiti Anadolu Efes.

FOTO: Profimedia

Izabranici Tomasa Masijulisa su prošle nedelje savladavši Pariz u gostima stigli do devete pobede na evrosceni.

Gledali smo otvorenu i efikasnu utakmicu, a litvanski velikan je nakon 40 minuta igre slavio rezultatom 105:108.

Silvan Fransisko je sa 26 poena i 5 asistencija predvodio svoj tim, pratio ga je Najdžel Vilijams-Gos sa 18 pogodaka i 10 dodavanja.

Anadolu Efes je vezao šest poraza, a Kaunas definitivno nije mesto za prekidanje crnog niza.

NAŠ TIP: H1 -4,5 (kvota 1,70)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA