OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Sreda
14.30 Santa Klara U23 - Benfika U23 GG (1,65)
20.30 Lucern - Bazel GG (1,50)
Ukupna kvota: 4,46
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
17. 12. 2025. u 07:05
U UTORAK SMO SE "BRZO" NAPLATILI: Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu
17. 12. 2025. u 07:45
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
17. 12. 2025. u 08:30
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)