USTAŠKI NAPAD NA SRBIJU Hrvatica poručuje: Deca iz Vukovara morala bi da podrže blokadere, a ne državu Srbiju
PROFESORKI iz Vukovara Lilijani Radobuljac smeta što su deca iz ovog grada došla kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića, umesto da su uz blokadere, kako kaže “misleće ljude Srbije”.
- Dok njihovi vršnjaci već godinu dana nemaju normalnu nastavu, dok hodaju i pešače Srbijom kako bi ukazali na bezakonje, protivustavnost i težak položaj mislećih ljudi, dok moje kolege u Srbiji stenju pod teretom ludila, otkaza i pretnji, neko odluči odvesti učenike moje škole na prijem istom tom Vučiću - rekla je za Jutarnji list.
Predsednik Aleksandar Vučić priredio je juče prijem za učenike Tehničke škole "Nikola Tesla" iz Vukovara koji borave u Beogradu. Prijemu u Palati Srbija prisustvovalo je 104 učenika te škole.
