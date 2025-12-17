TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

Тип редакција

17. 12. 2025. u 10:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

TURSKA KUP 

13.00 Fatih Karagumruk - Istanbulspor UG 3+ (sa 1,90 na 1,73)

16.00 Rizespor - Gazijantep 1 (sa 1,85 na 1,62)

18.30 Trabzonspor - Alanjaspor 1 (sa 2,05 na 1,70)

SUPERLIGA SRBIJE  

16.30 Radnički 1923 - Čukarički 2 (sa 3,50 na 3,00)

ŠPANIJA KUP

19.00 Albasete - Selta 2 (2,05 na 1,91)

