KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
TURSKA KUP
13.00 Fatih Karagumruk - Istanbulspor UG 3+ (sa 1,90 na 1,73)
16.00 Rizespor - Gazijantep 1 (sa 1,85 na 1,62)
18.30 Trabzonspor - Alanjaspor 1 (sa 2,05 na 1,70)
SUPERLIGA SRBIJE
16.30 Radnički 1923 - Čukarički 2 (sa 3,50 na 3,00)
ŠPANIJA KUP
19.00 Albasete - Selta 2 (2,05 na 1,91)
