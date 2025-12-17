OČEKIVAO SE POVRATAK U ZVEZDU, ALI... Miljenik "delija" odabrao nestvarnu destinaciju

Osman Bukari će se ove zime vratiti u Evropu i navodno ima ponudu poljskog kluba Viđeva iz Lođa.

FOTO: M. Vukadinović

Prema nezvaničnim informacijama koje stižu iz Poljske, ovaj klub nudi za Bukarija čak pet miliona evra, što je suma koja zadovoljava apetite njegovog Ostina.

Tako bi brzonogi fudbaler iz Gane trebalo da se vrati posle tek nešto više od godinu dana u Sjedinjenim Američkim Državama gde je otišao iz Crvene zvezde u transferu vrednom sedam miliona evra.

Bukari je prošle sezone za Ostin odigrao 39 utakmica i na njima je zabeležio pet golova i šest asistencija.

Pričalo se da bi mogao da se vrati u Zvezdu, ali sada je jasno da od toga nema ništa.

