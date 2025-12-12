PRVI OVOSEZONSKI DERBI ĆE BITI EVROLIGAŠKI: Crvena zvezda i Partizan biju bitku na evrosceni
KOŠARKAŠI Partizana i Crvene zvezde će se sastati u 15. kolu najelitnijeg evropskog takmičenja.
Okršaj večitih, sam po sebi, privlači mnogo pažnje, ali današnji derbi će nositi dodatnu težinu.
Na klupi crno-belih posle nekoliko godina nećemo videti Željka Obradovića i njegov stručni štab.
Žoc je otišao uz Partizana, navijači su želeli da se vratu, ali to je bila njegova konačna odluka.
Igrači Partizana su prošle nedelje po prvi put igrali bez svog dugogodišnjeg trenera i ostvarili su pobedu protiv Bajerna rezultatom 92:85.
Sa druge strane, crveno-beli imaju sezonu iz snova, ali upravo u 14. kolu su odigrali možda i najlošiju utakmicu u sezoni.
Zvezda po prvi put od dolaska Saše Obradovića nije izgledala kao tim, a Barselona je to znala da kazni.
Crveno-beli imaju velikih problema sa povredama od starta sezone, a sada je i pod velikim znakom pitanja nastup Čime Monekea i Devontea Grejema.
Iako je Partizan vezao dve pobede, odnosno u Evroligi i ABA ligi, ne može se reći da u dobrom raspoloženju dočekuju ovaj derbi.
Akteri ne znaju kako će publika reagovati, je im u okršaju sa Bajernom i nije bila previše naklonjena.
Očekuje nas interesantan meč, obe ekipe vole da igraj u brzom ritmu i verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +168,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
