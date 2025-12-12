TIP ostali sportovi

PRVI OVOSEZONSKI DERBI ĆE BITI EVROLIGAŠKI: Crvena zvezda i Partizan biju bitku na evrosceni

Marko Milosavljević

12. 12. 2025. u 07:51

KOŠARKAŠI Partizana i Crvene zvezde će se sastati u 15. kolu najelitnijeg evropskog takmičenja.

ПРВИ ОВОСЕЗОНСКИ ДЕРБИ ЋЕ БИТИ ЕВРОЛИГАШКИ: Црвена звезда и Партизан бију битку на евросцени

Photo: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

Okršaj večitih, sam po sebi, privlači mnogo pažnje, ali današnji derbi će nositi dodatnu težinu.

Na klupi crno-belih posle nekoliko godina nećemo videti Željka Obradovića i njegov stručni štab.

Žoc je otišao uz Partizana, navijači su želeli da se vratu, ali to je bila njegova konačna odluka.

Igrači Partizana su prošle nedelje po prvi put igrali bez svog dugogodišnjeg trenera i ostvarili su pobedu protiv Bajerna rezultatom 92:85.

Sa druge strane, crveno-beli imaju sezonu iz snova, ali upravo u 14. kolu su odigrali možda i najlošiju utakmicu u sezoni.

Zvezda po prvi put od dolaska Saše Obradovića nije izgledala kao tim, a Barselona je to znala da kazni.

Crveno-beli imaju velikih problema sa povredama od starta sezone, a sada je i pod velikim znakom pitanja nastup Čime Monekea i Devontea Grejema.

Iako je Partizan vezao dve pobede, odnosno u Evroligi i ABA ligi, ne može se reći da u dobrom raspoloženju dočekuju ovaj derbi.

Akteri ne znaju kako će publika reagovati, je im u okršaju sa Bajernom i nije bila previše naklonjena.

Očekuje nas interesantan meč, obe ekipe vole da igraj u brzom ritmu i verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +168,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 2

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?