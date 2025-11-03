BRITANAC JE NEDAVNO SRUŠIO ALKARAZA: Nori nije uspeo da zadrži isti nivo tenisa u Parizu
NORI i Rojer će se sastati u prvom kolu Meca.
Britanac je u Parizu napravio veliko iznenađenje, savladao je Karlosa Alkaraza u drugom kolu rezultatom 2:1 (4:6,6:3,6:4).
Ipak, dva dana kasnije nije mogao da održi isti nivo, poražen je od Vešeroa nakon dva odigrana seta.
Sa druge strane, Francuz je poslednju pobedu ostvario u prvom kolu kvalifikacija za Pariz protiv Pjer-Iga Erbera.
Veruujemo da će Nori biti uspešniji.
NAŠ TIP: Rojer - Nori 2 (kvota 1,55)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ČEH JE PORAŽEN U KVALIFIKACIJAMA: Amerikanac ne igra dobro u poslednje vreme
03. 11. 2025. u 13:44
IGRAO JE U SVOJOJ ZEMLjI: Švajcarac ne predstavlja veliku pretnju
03. 11. 2025. u 08:15
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
03. 11. 2025. u 07:26
SRPSKO-RUSKI "HAOS": Ako Dejan Stanković dobije otkaz, Zvezda ne može da dovede zamenu za Milojevića?!
Crvena zvezda ne samo da nije uspela da prekine crnu seriju, već je posle utakmice Superlige Srbije sa Radnikom na Marakani počelo ponovo da se priča o tome "ko će da nasledi" još uvek aktuelnog trenera srpskog prvaka, Vladana Milojevića. A o tome priča i Rusija.
03. 11. 2025. u 15:50
KAKAV OBRT! Predrag Mijatović pronašao neočekivano rešenje za trenera Partizana?
U jeku spekulacija o novom treneru Partizana, sve se glasnije priča da bi novi šef struke “crno-belih” mogao biti Španac Dijego Martines, nekadašnji strateg Osasune, Granade, Espanjola, Olimpijakosa i Las Palmasa, prenosi Telegraf.
03. 11. 2025. u 14:46
NIŠLIJKA SPREMNA DA POKORI EVROPU: Lepota i pamet = snaga! Lepa Maja u top 3 u dizanju tegova
Veliki uspeh ostvarila je Maja Katanić na Poverlifting takmičenju u Zaječaru. U konkurenciji od preko stotinu takmičara Lepa Nišlijka je takmičenje završila na trećoj poziciji.
03. 11. 2025. u 11:30
Komentari (0)