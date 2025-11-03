TIP ostali sportovi

BRITANAC JE NEDAVNO SRUŠIO ALKARAZA: Nori nije uspeo da zadrži isti nivo tenisa u Parizu

03. 11. 2025. u 14:43

NORI i Rojer će se sastati u prvom kolu Meca.

FOTO: Tanjug/AP

Britanac je u Parizu napravio veliko iznenađenje, savladao je Karlosa Alkaraza u drugom kolu rezultatom 2:1 (4:6,6:3,6:4).

Ipak, dva dana kasnije nije mogao da održi isti nivo, poražen je od Vešeroa nakon dva odigrana seta.

Sa druge strane, Francuz je poslednju pobedu ostvario u prvom kolu kvalifikacija za Pariz protiv Pjer-Iga Erbera.

Veruujemo da će Nori biti uspešniji.

NAŠ TIP: Rojer - Nori 2 (kvota 1,55)

