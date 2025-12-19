Tip fudbal

OSTRVLJANI U KUPU ISPALI OD DRUGOLIGAŠA: Valensija nije poražena u poslednje tri utakmice na Mestalji

DERBI začelja otvara 14. kolo La lige.

Foto: Profimedia

Valensija prolazi kroz veoma tešku sezonu u La ligi i vodi žestoku borbu za opstanak. U prvenstvu ekipa ima skroman učinak od tri pobede, šest remija i sedam poraza, što donosi ukupno 15 bodova i 17. mesto na tabeli. Ima isti broj bodova kao Đirona koja je "ispod crte", ali se nalazi iznad zone ispadanja zahvaljujući boljoj gol-razlici.

Forma u poslednjim utakmicama nije naročito dobra, ali postoje i određeni pozitivni signali. Valensija je nedavno savladala Sporting Hihon sa 2:0 u Kupu kralja, što je donelo dozu samopouzdanja nakon poraza u La ligi od Atletika. Takođe, nastupi na domaćem terenu predstavljaju relativno jaku stranu tima: Valensija nije poražena u poslednje tri utakmice na Mestalji i generalno ima solidan učinak kod kuće.

Za ovaj meč neizvesni u sastavu Valensije su Havi Gera, Eraj Ćomer i Stole Dimitrijevski.

Majorka, kao i domaćin, nema laku sezonu, ali se ipak nalazi u nešto boljoj poziciji na tabeli. Uoči kola Majorka zauzima 14. mesto u La ligi sa četiri pobede, pet remija i sedam poraza u 16 utakmica, uz negativnu gol-razliku (–5).

Ekipa je u poslednje vreme imala promenljive nastupe. U Kupu kralja eliminisana je od tima iz druge lige, ali je u prvenstvu pokazala pristojan nivo igre, pošto je bila neporažena u tri utakmice uoči ove runde, uključujući i ubedljivu pobedu nad Elčeom. Ipak, Majorka ima izražene probleme u gostima: u ovoj sezoni La Lige dobila je samo jedan od osam mečeva u gostima i pretrpela čak šest poraza, što jasno ukazuje na velike teškoće van svog terena.

Prema informacijama uoči utakmice, za Majorku će zbog povreda izostati Dani Rodriges, Ivan Kueljar i Omar Maskarel.

Nakon još jedne sezone ispod očekivanja i boravka u veoma opasnoj zoni tabele, spas Valensije ove godine dolazi upravo iz utakmica na domaćem terenu. Od ukupno 15 osvojenih bodova u tekućoj sezoni, čak 12 je osvojeno kod kuće, a samo tri u gostima. 

Zbog toga, iako Valensija ne prolazi kroz naročito dobar period, utisak je da će čvršći i sigurniji nastupi na Mestalji napraviti razliku u odnosu na protivnika koji se takođe suočavao sa velikim problemima u gostima ove sezone La Lige.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,02)

