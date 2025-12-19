Tip fudbal

LUKA MODRIĆ I SNUP DOG PROTIV RAJANA REJNOLDSA I ROBA MAKA: Velški derbi koji to nije otvara 22. kolo Čempionšipa - evo našeg predloga

SVONSI dočekuje Reksam u susretu dve velške ekipe u drugom razredu engleskog fudbala. Ovaj "derbi" otvara 22. kolo najjače druge lige na svetu.

Velšani kao nacionalni derbi priznaju samo susret Svonsija i Kardifa koji je zapravo derbi uže regije jugozapadnog Velsa, dok je Reksam ekipa sa severa poluostrva.

Navijači Svonsija čak smatraju Bristol siti većim rivalom od Reksama čiji rivalitet je s druge strane najjači sa engleskim komšijama Česterom i Šruzberijem, ali sve to bi moglo vrlo brzo da se promeni, jer Reksam postaje ozbiljna pretnja najuspešnijem velškom klubu u 21. veku, za šta je najzaslužniji Rajan Rejnolds pod čijom upravom su "crveni zmajevi" vezali tri promocije i na putu su da postanu stabilan član Čempionšipa.

Rejnolds je ovaj susret najavio još u julu kada je na društvenim mrežama objavio fotografiju u dresu Reksama na kojoj u naručju drži psa (aluzija na Snup Doga, jednog od dva najpoznatija suvlasnika Svonsija, uz Luku Modrića).

Ovo će biti prvi susret dveju ekipa posle 22 godine kada su delili megdan u Trećoj diviziji koja je u međuvremenu postala Liga dva.

Što se tiče ishoda meča, čini se da smo najbliži remiju. Svonsi ima prednost domaćeg terena, koja mu je koristila u posledwe dve utakmice, ali prethodne dve su izgubili. S druge strane, Reksam je vezao sedam gostovawa bez pobede, ali su "zmajevi izgubili samo dve od tih sedam utakmica. Inače su ove sezone nosioci floskule " majstori remija" u Čempionšipu jer su rekorderi sa deset neodlučenih od dosadašnje 21 utakmice.

Treba dodati i da su uoči ove pomenute serije od sedam utakmica posta, vezali tri pobede na strani, uključujući dve prvenstvene i jednu u Liga kupu. 

Kada se sve sabere naš predlog za ovaj derbi koji to nije, ali možda polako postaje je da će biti nerešeno na poluvremenu ili na kraju.

NAŠ TIP: X poluvreme ili kraj (kvota 1,68)

