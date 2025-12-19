"STARA DAMA" IGRA NA MALO GOLOVA: Gosti su u evidenttnom padu forme

HERTA dočekuje Arminiju pred svojim navijačima u 17. kolu nemačke Druge bundes lige, popularne "cvajte". Početak utakmice zakazan je za 17.30 časova.

Profimedia/ IMAGO

Herta je u poslednja dva kola uzela samo jedan bod u duelima sa Magdeburgom i Grojter Firtom, čime je prekinula seriju od sedam uzastopnih pobeda (od kojih dve u kupu).

"Stara berlinska dama" je najdefanzivnija ekipa Cvajte na svom terenu, sa ukupno samo 13 postignutih i primljenih golova u osam utakmica.

Bilefeld je u očiglednom padu forme, sa samo jednim osvojenim bodom i jednim postignutim golom u poslednja četiri kola.

"Plavi" su poslednji na tabeli gostujućih ekipa, sa samo jednom pobedom u sezoni, ostvarenom početkom avgusta.

Poslednja četiri međusobna duela završena su sa 0–2 gola i uvek su donosila pozitivan rezultat ekipi koja je bila domaćin.

NAŠ TIP: 1X&0-3 (kvota 2.00)