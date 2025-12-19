Tip fudbal

"STARA DAMA" IGRA NA MALO GOLOVA: Gosti su u evidenttnom padu forme

Olja Mrkić

19. 12. 2025. u 10:53

HERTA dočekuje Arminiju pred svojim navijačima u 17. kolu nemačke Druge bundes lige, popularne "cvajte". Početak utakmice zakazan je za 17.30 časova.

СТАРА ДАМА ИГРА НА МАЛО ГОЛОВА: Гости су у евиденттном паду форме

Profimedia/ IMAGO

Herta je u poslednja dva kola uzela samo jedan bod u duelima sa Magdeburgom i Grojter Firtom, čime je prekinula seriju od sedam uzastopnih pobeda (od kojih dve u kupu).

"Stara berlinska dama" je najdefanzivnija ekipa Cvajte na svom terenu, sa ukupno samo 13 postignutih i primljenih golova u osam utakmica.

Bilefeld je u očiglednom padu forme, sa samo jednim osvojenim bodom i jednim postignutim golom u poslednja četiri kola.

"Plavi" su poslednji na tabeli gostujućih ekipa, sa samo jednom pobedom u sezoni, ostvarenom početkom avgusta.

Poslednja četiri međusobna duela završena su sa 0–2 gola i uvek su donosila pozitivan rezultat ekipi koja je bila domaćin.

NAŠ TIP: 1X&0-3 (kvota 2.00)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

VELIKA PLAVA RUPA U MORU: Naučnici u strahu posle ispitivanja njenog DNA
Panorama

0 0

VELIKA PLAVA RUPA U MORU: Naučnici u strahu posle ispitivanja njenog DNA

JEDNA od najpoznatijih prirodnih atrakcija na svetu, Velika plava rupa uz obalu Belizea, odavno je simbol prirodne lepote i magnet za turiste i ronioce. Ipak, najnovija naučna analiza njenog dna otkriva zabrinjavajući trend: učestalost i jačina tropskih oluja i uragana u narednim decenijama mogli bi biti znatno veći nego ikada pre. Podaci prikupljeni sa dna ove morske vrtače pružaju naučnicima novi uvid u dugoročne klimatske promene.

19. 12. 2025. u 14:31

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu