"HRTOVI" SE NE PLAŠE INTERA: MEđusobni susreti u poslednje vreme ne idu na ruku "neroazura"

Olja Mrkić

19. 12. 2025. u 11:52

U Drugom polufinalu italijanskog Superkupa sastaju se Bolonja i Inter.

FOTO: Tanjug/AP

Bolonja i u ovoj sezoni Serije A je respektabilna ekipa, ali u duelima sa najjačima ima dosta problema, a Inter je tim visokog kalibra sa znatno bolje organizovanom igrom u ovom trenutku.

Trener "neroazura" Kristijan Kivu je svestan da bi osvajanje trofeja na samom kraju godine imalo snažan pozitivan uticaj na ekipu i značajno podiglo moral. Pored toga, Rumun raspolaže veoma kvalitetnim igračkim kadrom, pa bi pobeda trebalo da dođe kao prirodan ishod.

Inter je ostvario osam pobeda u poslednjih 11 utakmica u svim takmičenjima, pri čemu  samo jedna nije došla protiv italijanske ekipe. Tim se odlikuje izuzetno prodornom ofanzivom, dobrom cirkulacijom lopte, sposobnošću da kompaktno sabije igru i praktično zatvori protivnike u sopstvenom kaznenom prostoru.

Na strani Bolonje su međusobni susreti - hrtovi u poslednje vreme imaju pozitivan skor protiv Intera - po rti pobede i remija uz dva poraza u poslednjih osam susreta.

NAŠ TIP: 2-3 gola (kvota 2,06)

