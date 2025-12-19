Tip fudbal

"BORUSEN DERBI" BEZ NEIZVESNOSTI: "Ždrepci" oslabljeni izlaze pred "Žuti zid"

Olja Mrkić

19. 12. 2025. u 12:11

DORTMUND dočekuje Menhengladbah u prvoj utakmici 15. kola Bundeslige.

Dortmund je jasan favorit zahvaljujući odličnoj formi na domaćem terenu i kvalitetnijem igračkom kadru, pogotovo jer joj je pobeda neophodna kako bi ostala u trci za pozicije koje vode u Ligu šampiona i ne bi dozvolila da se previše udalji od Bajerna.

Ipak, poslednje utakmice ukazale su na određene defanzivne probleme, a Menhengladbah, iako dolazi posle poraza, pokazuje da ume da bude veoma opasan u gostima, uz tri uzastopne pobede bez primljenog gola.

S druge strane, gosti imaju ozbiljnih problema u napadu. Pored slabe realizacije, ne mogu da računaju ni na veći broj fudbalera, pa je realno očekivati da će Gladbah biti pre svega fokusiran na to da ne izgubi ovaj meč. Ipak, utisak je da će Dortmund u završnici pokazati veću klasu i doći do pobede.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,50)

