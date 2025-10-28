U ŽIVOTNOJ FORMI JE: Francuz je stigao do najboljeg plasmana u karijeri

KORENTAN Mute i Rejli Opelka će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.

Francuz je izuzetno talentovan igrač, nikada nije ispunio svoj potencijal, ali trenutno igra svoj najbolji tenis.

Stigao je do 32. pozicije na ATP listi, što mu je ujedno i najbolji plasman u karijeri.

Prošle nedelje je u Beču ostvario dve pobede, savladao je Damira Džumhura i Danila Medvedeva, ipak, u četvrtfinalu je poražen od Lorenca Muzetija.

Od današnjeg protivnika je izgubio pre nekoliko meseci na čelindžeru u Francuskoj, ali verujemo da će mu se danas revanširati.

NAŠ TIP: Mute - Opelka 1 (kvota 1,42)

