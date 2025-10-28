U ŽIVOTNOJ FORMI JE: Francuz je stigao do najboljeg plasmana u karijeri

TIP ostali sportovi

Marko Milosavljević

28. 10. 2025. u 08:20

KORENTAN Mute i Rejli Opelka će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.

У ЖИВОТНОЈ ФОРМИ ЈЕ: Француз је стигао до најбољег пласмана у каријери

Foto: Profimedia

Francuz je izuzetno talentovan igrač, nikada nije ispunio svoj potencijal, ali trenutno igra svoj najbolji tenis.

Stigao je do 32. pozicije na ATP listi, što mu je ujedno i najbolji plasman u karijeri.

Prošle nedelje je u Beču ostvario dve pobede, savladao je Damira Džumhura i Danila Medvedeva, ipak, u četvrtfinalu je poražen od Lorenca Muzetija.

Od današnjeg protivnika je izgubio pre nekoliko meseci na čelindžeru u Francuskoj, ali verujemo da će mu se danas revanširati.

NAŠ TIP: Mute - Opelka 1 (kvota 1,42)

27. 10. 2025. u 20:40

