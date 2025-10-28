U ŽIVOTNOJ FORMI JE: Francuz je stigao do najboljeg plasmana u karijeri
KORENTAN Mute i Rejli Opelka će odmeriti snage u prvom kolu Pariza.
Francuz je izuzetno talentovan igrač, nikada nije ispunio svoj potencijal, ali trenutno igra svoj najbolji tenis.
Stigao je do 32. pozicije na ATP listi, što mu je ujedno i najbolji plasman u karijeri.
Prošle nedelje je u Beču ostvario dve pobede, savladao je Damira Džumhura i Danila Medvedeva, ipak, u četvrtfinalu je poražen od Lorenca Muzetija.
Od današnjeg protivnika je izgubio pre nekoliko meseci na čelindžeru u Francuskoj, ali verujemo da će mu se danas revanširati.
NAŠ TIP: Mute - Opelka 1 (kvota 1,42)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
U BAZELU JE PREDAO MEČ: Kanađanin igra dobar tenis u poslednje vreme
28. 10. 2025. u 07:45
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
28. 10. 2025. u 07:24
ITALIJA U ŠOKU: Janik Siner ima novu devojku, šta mislite odakle je? (FOTO)
Teniski svet je u avgustu 2024. potresla informacija da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput. Ali, nakon višemesečne provere kako se to desilo, a za tu proveru niko živ nije znao osim Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu, potom je za to saznao čitav svet - i to kada je Italijan oslobođen optužbi. Morao je, istina, da malo pauzira između ovogodišnjeg Australijan opena i Rolan Garosa, a povratak "belom sportu" proslavio je - uplovljavanjem u novu vezu.
27. 10. 2025. u 20:40
KK PARTIZAN SE OGLASIO O TUČI "GROBARA" U ARENI! Ovo svaki navijač crno-belih treba da vidi!
Najnovije vesti iz tabora KK Partizan su prilično burne.
27. 10. 2025. u 18:08
STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)
Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.
27. 10. 2025. u 16:00
Komentari (0)