KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

02. 09. 2025. u 08:50

ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz košarke i tenisa.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Hunger

Utorak

17.00 M. Hermanson +12,5 poena (1,79)

20.30 Italija - Španija 1 (1,73)
1.00 A. Sabalenka - M. Vondrušova 1 (1,32)
2.30 N. Đoković - T. Fric 1 (1,60)

Ukupna kvota: 6,54

