RUSIJA SE OGLASILA O NAPADU NA UKRAJINU: Evo koje mete su bile na udaru
RUSKE snage su tokom protekla 24 časa izvele udare na objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.
Kako se navodi u saopštenju, operativno-taktička avijacija, jurišne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija ruskih Oružanih snaga naneli su štetu skladištima municije, energetskim objektima, transportnoj infrastrukturi i logističkim postrojenjima ukrajinske vojske, prenela je agencija Tass.
Iz Ministarstva su precizirali da su pogođeni i pogoni za proizvodnju dronova i kopnenih robotskih sistema, kao i privremeni punktovi za razmeštanje ukrajinskih snaga i stranih plaćenika u 141. sektoru.
Ruske snage su izvele izuzetno intenzivne vazdušne i raketne udare širom Ukrajine, fokusirajući se na kritičnu elektroenergetsku infrastrukturu i ključna saobraćajna čvorišta, uoči najavljenih mirovnih pregovora u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
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