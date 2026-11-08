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KVOTA JE ODLIČNA! Idemo hrabro

Немања Пејчић

08. 11. 2026. u 11:39

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NAŠA redakcija vam je za danas pripremila jedan zanimljiv prelaz koji donosi lepu zaradu.

КВОТА ЈЕ ОДЛИЧНА! Идемо храбро

FOTO: Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Vredi pokušati

19.00 Bešiktaš - Genčerbirligi 2-1

Kvota: 19.7

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