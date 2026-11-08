Ekonomija

VAŽNA INFORMACIJA ZA 1.422.708 PENZIONERA: Od ovog datuma vam stiže novac!

В. Н.

08. 11. 2026. u 11:26

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PREMA novom zvaničnom kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO), isplata penzija za penzionere iz kategorije zaposleni počinje 9. novembra.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА 1.422.708 ПЕНЗИОНЕРА: Од овог датума вам стиже новац!

Foto: AI generated/Gemini

U ponedeljak 9. novembra kreće isplata penzija kategoriji zaposleni koji novac primaju na kućne adrese i na šalterima pošta.

Dan kasnije, u utorak 10. novemba penzije mogu da očekuju korisnici iz kategorije zaposleni koji penzije primaju preko  tekućih računa.

Novac za 1.422.708 penzionera

Prema poslednjim zvaničnim podacima Fonda PIO iz septembra 2026. godine ukupan broj osiguranika iz kategorije zaposleni je 1.422.708.

Od ovog broja starosnu penziju prima 949.571 korisnika, invalidsku penziju 193.050 korisnika, a porodičnu penziju 280.087 korisnika.

(Alo)

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