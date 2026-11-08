VAŽNA INFORMACIJA ZA 1.422.708 PENZIONERA: Od ovog datuma vam stiže novac!

NASLEDILI ste stan, ali saznajete da pokojnik nije otplatio kredit. Da li morate da nastavite da plaćate rate, može li banka da proda nekretninu i menja li situaciju osiguranje kredita? Odgovori zavise od nasleđene imovine, ugovora i sredstava obezbeđenja, ali jedno pravilo je jasno: smrt dužnika ne znači da se dug automatski briše.