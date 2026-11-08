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RUSI ISEKLI ŽILU KUCAVICU: Mrak i očajanje u ukrajinskim redovima, Žitomir je na kolenima! (MAPA)

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08. 11. 2026. u 11:37

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RUSKE snage su izvele napade na objekte energetske infrastrukture u Ukrajini.

РУСИ ИСЕКЛИ ЖИЛУ КУЦАВИЦУ: Мрак и очајање у украјинским редовима, Житомир је на коленима! (МАПА)

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Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, tokom napada izvedenog tokom noći oštećena je trafostanica od 330 kV, koja se nalazi u blizini sela Belošici u Žitomirskoj oblasti.

„Oštećena je trafostanica od 330 kV u blizini sela Belošici”, saopštio je vojni resor putem aplikacije za razmenu poruka „Maks” (Max).

Navodi se da je uništenje ovog strateškog cilja – koji je obezbeđivao nesmetano snabdevanje električnom energijom za vojno-industrijske objekte u Ukrajini – uspešno izvedeno upotrebom bespilotnih letelica.

Ranije je objavljeno da su Vazdušno-kosmičke snage Rusije izvele napad na lokaciju na kojoj je bila stacionirana jedinica „Ptahi Mađar” u Harkovu.

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