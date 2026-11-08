RUSI ISEKLI ŽILU KUCAVICU: Mrak i očajanje u ukrajinskim redovima, Žitomir je na kolenima! (MAPA)

RUSKE snage su izvele napade na objekte energetske infrastrukture u Ukrajini.

Telegram printskrin

Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, tokom napada izvedenog tokom noći oštećena je trafostanica od 330 kV, koja se nalazi u blizini sela Belošici u Žitomirskoj oblasti.

„Oštećena je trafostanica od 330 kV u blizini sela Belošici”, saopštio je vojni resor putem aplikacije za razmenu poruka „Maks” (Max).

🇷🇺🇺🇦Rusia afirmó que durante la noche alcanzó una subestación de 330 kV en la zona de Beloshitsy, en la región de Zhytomyr, y que en el mar Negro, al suroeste de Odesa, también impactó un buque portacontenedores. 🧵 https://t.co/FvOoI9lkxD — ENTRE GUERRAS (@entre_guerras_) November 8, 2026

Navodi se da je uništenje ovog strateškog cilja – koji je obezbeđivao nesmetano snabdevanje električnom energijom za vojno-industrijske objekte u Ukrajini – uspešno izvedeno upotrebom bespilotnih letelica.

Ranije je objavljeno da su Vazdušno-kosmičke snage Rusije izvele napad na lokaciju na kojoj je bila stacionirana jedinica „Ptahi Mađar” u Harkovu.

BONUS VIDEO