RUSI ISEKLI ŽILU KUCAVICU: Mrak i očajanje u ukrajinskim redovima, Žitomir je na kolenima! (MAPA)
RUSKE snage su izvele napade na objekte energetske infrastrukture u Ukrajini.
Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, tokom napada izvedenog tokom noći oštećena je trafostanica od 330 kV, koja se nalazi u blizini sela Belošici u Žitomirskoj oblasti.
„Oštećena je trafostanica od 330 kV u blizini sela Belošici”, saopštio je vojni resor putem aplikacije za razmenu poruka „Maks” (Max).
Navodi se da je uništenje ovog strateškog cilja – koji je obezbeđivao nesmetano snabdevanje električnom energijom za vojno-industrijske objekte u Ukrajini – uspešno izvedeno upotrebom bespilotnih letelica.
Ranije je objavljeno da su Vazdušno-kosmičke snage Rusije izvele napad na lokaciju na kojoj je bila stacionirana jedinica „Ptahi Mađar” u Harkovu.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
HERCOG NAJAVLjUJE: Sutra će Ajzenkot formirati novu vladu Izraela
07. 11. 2026. u 22:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)