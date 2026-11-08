Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

08. 11. 2026. u 09:18

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Andy Buenning / imago sportfotodienst / Profimedia

Nedelja

12.15 Herenven - Fejnord |2+ (1.98)

13.00 Stabek - Stromsgodset |2+ (1.80)

Kvota: 3.56

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