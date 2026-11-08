Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za nedelju

Немања Пејчић

08. 11. 2026. u 08:01

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: ТИП - тикет за недељу

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nedelja

18.00 Inter Milan - Komo 1 (2.07)

19.00 Vojvodina - Crvena Zvezda 2 (2.05)

Kvota: 4.24

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