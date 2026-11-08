DANAS SE BIRAJU PREDSTAVNICI 23 NACIONALNE MANJINE: Skoro 482.000 građana ima pravo glasa, Novi Sad otvorio 22 biračka mesta

U SRBIJI su u 7.00 sati počeli izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a na njima će se birati članovi nacionalnih saveta 23 nacionalne manjine.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Biračka mesta biće otvorena do 20.00 časova. Pravo glasa ima ukupno 481.785 birača, koji će moći da glasaju na nekom od 949 biračkih mesta.

Za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina proglašene su 52 izborne liste, a odštampano je 482.849 listića.

Članovi nacionalnih saveta 21 nacionalne manjine biraju se na neposrednim izborima, dok će pripadnici goranske i ruske nacionalne manjine svoje predstavnike birati putem elektorske skupštine.

Na neposrednim izborima biraju se članovi nacionalnih saveta albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, makedonske, nemačke, poljske, romske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, hrvatske, crnogorske i češke nacionalne manjine.

Rezultate neposrednih izbora objavljuje Republička izborna komisija (RIK) u roku od 96 časova od završetka glasanja.

U roku od tri dana od utvrđivanja konačnih rezultata, RIK donosi rešenje o dodeli mandata članova nacionalnog saveta kandidatima sa izbornih lista prema njihovom redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata sa liste.

Kad je reč o izborima putem elektorske skupštine, njih sprovodi odbor od tri člana koje imenuje RIK i odbor odmah po završetku glasanja utvrđuje rezultate i saopštava ih na elektorskoj skupštini.

U roku od tri dana od utvrđivanja konačnih rezultata izbora, odbor donosi rešenje o dodeli mandata članova nacionalnog saveta kandidatima sa lista kandidata prema njihovom redosledu na listi.

Izborni proces prate domaći i strani posmatrači, a za praćenje izbora na nivou Srbije akreditovana su ukupno 204 posmatrača, uključujući predstavnike domaćih organizacija, diplomatskih predstavništava i međunarodnih misija.

Na teritoriji cele Srbije pravo glasa ima 481.785 birača, koji mogu da glasaju na ukupno 949 biračkih mesta, a za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina proglašene su 52 izborne liste.

Biračka mesta otvorena su od 7 do 20 časova, a prethodni redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održani su 13. novembra 2022. godine. Izbori se održavaju svake četiri godine.

Novosađani nacionalne savete biraju na 22 biračka mesta

Na biračkom mestu broj 15, u Mesnoj zajednici "Jugovićevo" u Novom Sadu, jutros u 7 časova počelo je glasanje na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a na teritoriji grada i prigradskih naselja građani svoje biračko pravo mogu da ostvare na ukupno 22 biračka mesta.

Biračko mesto broj 15 nalazi se u Ulici Tarasa Ševčenka broj 1, a predsednik biračkog odbora Siniša Ljubičić izjavio je za Tanjug da je glasanje počelo na vreme, u 7 časova, dok je prvi birač svoje biračko pravo ostvario u 7.09 časova.

Ljubičić je naveo da na ovom biračkom mestu mogu da glasaju pripadnici 22 nacionalne manjine, kao i da se tačan broj upisanih birača nalazi na pojedinačnim izvodima iz posebnih biračkih spiskova, zbog čega u tom trenutku nije mogao da saopšti ukupan broj birača.

On je objasnio da će biračko mesto biti otvoreno do 20 časova, a da će svi građani koji se u tom trenutku zateknu na biračkom mestu ili u redu ispred njega imati pravo da glasaju.

- Član biračkog odbora staće na kraj reda u 20 časova i sva lica koja se zateknu ispred njega imaće pravo da glasaju - rekao je Ljubičić.

Glasanje se, osim u užem gradskom području, održava i u prigradskim naseljima, među kojima su Futog, Veternik, Petrovaradin, Sremska Kamenica, Rumenka, Kisač, Kać, Budisava i Begeč.

(Tanjug)

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