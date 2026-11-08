PRVO VAS OSVAJA, A ONDA MENJA IGRU: Tri načina na koja manipulator pokušava da vas kontroliše

MANIPULATIVNE osobe poznate su po svojim veštim igricama kojima polako pletu mrežu oko svoje žrtve. Često se služe različitim taktikama kako bi preuzeli kontrolu, poljuljali samopouzdanje druge osobe i naveli je da posumnja u sopstveni razum. Evo koje su tri najčešće toksične igrice koje sprovode!

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Zbog ljubavi mnogi su spremni na sve – na žrtve, odricanja i kompromise. Ponekad to ode toliko daleko da potpuno zaborave sebe i svoje potrebe, pa "padnu" na neodoljivog šarmera čije namere nisu ni najmanje dobre ni iskrene.

Kad se zaljubite, emocijama često dozvoljavate da preuzmu kontrolu. Upravo u takvim situacijama mnogi postaju laka meta manipulatora koji znaju kako da igraju svoje igrice i iskoriste tuđa osećanja.

Ovo su tri znaka po kojima možete prepoznati osobu koja se služi manipulacijom, čak i kad na prvi pogled deluje potpuno drugačije.

Nametanje krivice

Da li vas partner ili bivši partner stalno krivi za sve probleme u vašoj vezi? Da li na svaki način pokušava da vas predstavi kao jedinu odgovornu osobu za sve što se događa?

Iako znate da niste krivi, njegovo uporno optuživanje može vremenom da ostavi posledice, pa čak i da počnete da verujete da ste zaista vi odgovorni za sve.

Ako prolazite kroz ovakvu vrstu manipulacije, važno je da zastanete i razmislite o svemu za šta vas manipulativna osoba optužuje. Da li pokušava da vas okrivi za nešto za šta bi zapravo sam trebalo da snosi odgovornost? Da li situacija izgleda potpuno drugačije iz vašeg ugla?

Ako je odgovor potvrdan, moguće je da ste žrtva manipulacije. Stalno prebacivanje krivice i izbegavanje odgovornosti ozbiljni su znaci toksičnog odnosa.

Sramoćenje

Ljudi koji kriju duboku nesigurnost, o kojoj se plaše da govore, ponekad imaju potrebu da ponižavaju druge. Ovaj obrazac ponašanja jednako je toksičan kao i neprestano nametanje krivice.

Manipulator će vam bez pardona govoriti kako ništa ne vredite, kako ste glupi, nesposobni i kako ništa ne znate. Javno će ismevati vaše izbore, odluke, stil oblačenja i mišljenje.

Takvo ponašanje će vas povređivati, ali će manipulator kasnije promeniti taktiku i početi da vas hvali, taman toliko da zaboravite prethodne uvrede. A onda će se ponižavanje ponoviti, sve dok vam toliko ne poljulja samopouzdanje da i sami počnete da verujete da ne znate i ne vredite dovoljno.

Zapamtite da niko nema pravo da vas sramoti zbog toga ko ste, kako izgledate, čime se bavite ili kakve odluke donosite.

Ako manipulator pokušava da vas natera da se osećate loše zbog sebe, to je ozbiljan znak nezdravog odnosa. Niko ne bi trebalo da trpi ponižavanje zarad ljubavi.

Spolja sjaj, unutra tama

Neki ljudi imaju harizmu kojom lako opčine sve oko sebe. Na prvi pogled deluje kao da imaju sve – intelekt, harizmu, uspeh i novac. Međutim, iza blistave spoljašnjosti može se kriti sasvim drugačije lice.

Dok ne upoznate njihovu pravu stranu, moguće je da su vas već uvukli u mrežu laži i obmana. Zbog njihovog šarma, popularnosti i brojnih obožavalaca, možete početi da im slepo verujete, ne primećujući ponašanje koje vam zapravo nanosi štetu.

Ipak, ne treba da trpite nečije loše postupke samo zato što ta osoba ima harizmu, uspeh ili veliki ego. Važno je da prepoznate razliku između slike koju neko prikazuje drugima i načina na koji se ponaša prema vama kada ste nasamo.

Možda vam se sve ovo već dogodilo, a da niste ni primetili, jer manipulatori često vešto prikrivaju svoje namere. U takvim situacijama poslušajte i ljude kojima je stalo do vas – prijatelje i porodicu. Ako primećuju da ste se promenili, da ste se povukli ili da osoba sa kojom ste u vezi loše utiče na vas, nemojte njihove reči olako odbacivati.

Kad manipulacija preraste u nasilje

Manipulatori često ne pokazuju svoje pravo lice odmah. Njihove igre počinju sitnim prebacivanjem krivice, omalovažavanjem i pokušajima da kontrolišu svaki segment tuđeg života, a vremenom mogu prerasti u ozbiljno psihičko, pa i fizičko nasilje. Zato je važno prepoznati upozoravajuće znakove i ne dozvoliti da vas nečiji šarm, obećanja ili povremeni izlivi nežnosti navedu da opravdavate loše ponašanje.

Posebno je važno razumeti da ljubav ne podrazumeva pravo na kontrolu druge osobe. Žena nije ničije vlasništvo, nije dužna da ostane u odnosu u kojem je nesrećna niti da trpi pretnje, uhođenje, ponižavanje i zastrašivanje zato što je odlučila da ode. Njeno pravo na izbor mora se poštovati, a svako ponašanje kojim se pokušava uskratiti ta sloboda mora se shvatiti ozbiljno.

Jer manipulator koji ne može da kontroliše vaša osećanja, nikada ne sme dobiti pravo da kontroliše vaš život.

(Oaza znanja)

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