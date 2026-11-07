Fudbal

Petar Stanić opet strelac, ali Ludogorec nije pobedio (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

07. 11. 2026. u 21:07

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SRBIN se razigrao!

Петар Станић опет стрелац, али Лудогорец није победио (ВИДЕО)

FOTO: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Petar Stanić počeo je da postiže golove za Ludogorec. On je bio strelac u remiju od 2:2. sa CSKA 1948 iz Sofije.

Bivši fudbaler Crvene zvezde je bio strelac i u prošlom kolu bugarskog šampionata i ovo su mu bili prvi prvenstveni pogoci ove sezone.

Ipak, njegov gol nije bio dovoljan da tim iz Razgrada trijumfuje kod kuće, čak su i do boda stigli u nadoknadi vremena zahvljujući Ivajlu Čočevu.

Strelci za goste bili su Atanas Ilijev i Georgi Rusev. Zanimljivo tim iz prestonice Bugarske je oba pogotka postigao sa igračem manje.

Ludugorec je treći na tabeli sa 30 bodova, ima dva manje, ali i utakmicu više od lidera Levskog. CSKA 1948 Sofija je na četvrtom mestu sa 29.

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