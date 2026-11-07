Petar Stanić opet strelac, ali Ludogorec nije pobedio (VIDEO)
SRBIN se razigrao!
Petar Stanić počeo je da postiže golove za Ludogorec. On je bio strelac u remiju od 2:2. sa CSKA 1948 iz Sofije.
Bivši fudbaler Crvene zvezde je bio strelac i u prošlom kolu bugarskog šampionata i ovo su mu bili prvi prvenstveni pogoci ove sezone.
Ipak, njegov gol nije bio dovoljan da tim iz Razgrada trijumfuje kod kuće, čak su i do boda stigli u nadoknadi vremena zahvljujući Ivajlu Čočevu.
Strelci za goste bili su Atanas Ilijev i Georgi Rusev. Zanimljivo tim iz prestonice Bugarske je oba pogotka postigao sa igračem manje.
Ludugorec je treći na tabeli sa 30 bodova, ima dva manje, ali i utakmicu više od lidera Levskog. CSKA 1948 Sofija je na četvrtom mestu sa 29.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Sada i zvanično: Evo ko će sve nastupiti na završnom turniru u Torinu!
07. 11. 2026. u 10:50
Jokić najavio spektakl: "Možda stignem do tripl-dabla, biće sjajno"
07. 11. 2026. u 10:34
Bruka! Tajrik Džons imao ispad protiv Zvezde, odmah reagovao trener Olimpijakosa (VIDEO)
07. 11. 2026. u 09:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Jokić najavio spektakl: "Možda stignem do tripl-dabla, biće sjajno"
Nikola Jokić ponovo je privukao pažnju izjavama pred naredni duel Denver Nagetsa, a ovog puta govorio je o razlikama između evropske i američke košarke, kao i o kvalitetu NBA lige.
07. 11. 2026. u 10:34
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)