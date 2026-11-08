MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA SE OGLASILO NAKON TRAGEDIJE: Srbija je solidarna sa narodom Poljske u ovom teškom trenutku

MINISTARSTVO spoljnih poslova uputilo je saučešće porodicama stradalih u pucnjavi u Krakovu, ističući da je Srbija solidarna sa narodom Poljske u ovom teškom trenutku.

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"Tragični događaji u Krakovu duboko su nas potresli. Upućujemo iskreno saučešće porodicama koje su izgubile svoje najmilije u ovoj razornoj pucnjavi, a naše misli su uz sve one koji su pogođeni ovom tragedijom. Srbija je solidarna sa narodom Poljske u ovom teškom trenutku", objavilo je Ministarstvo spoljnih poslova na društvenoj mreži X.

U pucnjavi u centru poljskog grada Krakova u subotu je poginulo šest ljudi, dok je život još 12 povređenih osoba ugrožen, prema navodima guvernera Malopoljskog vojvodstva Jana Klečara.

Kako navode lokalni mediji, napadač je oko 15 časova automobilom marke "Subaru" ušao na glavni trg iz ulice Slavkovske i otvorio vatru na okupljene građane.

Nakon toga je pucao i na policajce koji su krenuli u poteru za njim.

Osumnjičeni je ranjen u razmeni vatre sa policijom, a potom uhapšen.

Motivi napada za sada nisu poznati.

Još tri tela pronađena su u kući osumnjičenog za oružani napad u Krakovu, a pretpostavlja se da je reč o članovima njegove porodice, prenosi Tanjug.