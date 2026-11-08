JURIMO SEDMI U NIZU! Ovo je TIP DANA za nedelju
Frajburg je ponovo uhvatio pobednički ritam
Na linku OVDE možete da vidite kako nam je Roma pobedom nad Sasuolom od 3:0 donela šesti uzastopni prolaz, a evo i analize za današnji Tip dana:
Frajburg je ponovo uhvatio pobednički ritam i u nedelju ima priliku da nastavi borbu za vrh Bundeslige. Ekipa Julijana Šustera nanizala je tri pobede u svim takmičenjima, protiv Volfsburga (3:2), Augzburga (2:1) i Trabzonspora (1:0), pa duel sa Union Berlinom dočekuje puna samopouzdanja.
Domaćin je treći na tabeli sa 16 bodova, samo dva manje od vodećih Bajerna i Borusije Dortmund. Posebno je ubedljiv pred svojim navijačima, gde je dobio poslednje tri prvenstvene utakmice. Pobeda protiv Uniona mogla bi, uz povoljne rezultate konkurenata, da ga odvede čak na prvo mesto.
Berlinci su u znatno težoj situaciji. Nalaze se na 16. poziciji sa sedam bodova, a u osam kola postigli su samo sedam golova. Istina, nisu izgubili na poslednje četiri prvenstvene utakmice, ali su tri završili remijem. Uz to, zbog povreda i suspenzije nedostaje im nekoliko važnih igrača, među kojima su Feliks Uduokaj i Stenli Nsoki.
Frajburg ima kvalitetniji napad, bolju formu i prednost domaćeg terena. Iako je Union dobio poslednja dva gostovanja ovom rivalu, trenutni odnos snaga daje jasnu prednost Šusterovoj ekipi.
TIP DANA
Frajburg - Union Berlin 1 (kvota 1,56)
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