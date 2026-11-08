Tip Asova

MILOŠ STANIMIROVIĆ: Buđenje šampiona

Žarko Urošević

08. 11. 2026. u 09:00

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* Menadžer iz Atine, o preostalim mečevima 10. kola prvenstva Grčke

МИЛОШ СТАНИМИРОВИЋ: Буђење шампиона

Kredit: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

MOJ TIP

nedelja, 

AEK - LEVADIJAKOS 1&2-3

Asteras - Kalamata X

Iraklis - Panatinaikso 2

OFI - ATROMITOS 1

OLIMPIJAKOS - PAOK 1

AEK ima zgusnut raspored zbog čestih nastupa u kupu, prvenstvu i Evropi. Ne čudi me što je umor stigao

Tim našeg trenera Marka Nikolića, koji je na sva tri fronta imao kikseve. Zato bi za „žuto-crne“ bilo najbolje da naredni okršaj sa prosečnim Levadijakosom iskoristte za osvajanje bodova i rezultatski opravak.

OFI takođe teško osvaja bodove u ovom delu sezone, pa bi nastupom na svom terenu meč protiv Atromitosa morao odlučnije zagrize kako bi ostvario trijumf.

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