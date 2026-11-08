MILOŠ STANIMIROVIĆ: Buđenje šampiona
* Menadžer iz Atine, o preostalim mečevima 10. kola prvenstva Grčke
MOJ TIP
nedelja,
AEK - LEVADIJAKOS 1&2-3
Asteras - Kalamata X
Iraklis - Panatinaikso 2
OFI - ATROMITOS 1
OLIMPIJAKOS - PAOK 1
AEK ima zgusnut raspored zbog čestih nastupa u kupu, prvenstvu i Evropi. Ne čudi me što je umor stigao
Tim našeg trenera Marka Nikolića, koji je na sva tri fronta imao kikseve. Zato bi za „žuto-crne“ bilo najbolje da naredni okršaj sa prosečnim Levadijakosom iskoristte za osvajanje bodova i rezultatski opravak.
OFI takođe teško osvaja bodove u ovom delu sezone, pa bi nastupom na svom terenu meč protiv Atromitosa morao odlučnije zagrize kako bi ostvario trijumf.
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