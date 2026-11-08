TIP PREDLAŽE - PREMIJER LIGA ENGLESKE: "Plavci" otpisuju Sanderlend
* Okršaj Kristal palasa i Liverpula obećava goleadu
10. KOLO
nedelja,
Brajton - Brentford GG
KRISTAL PALAS - LIVERPUL 3+
Ipsvič - Bornmut 2-3
SANDERLEND - ČELSI 2
Mančester J. - Aston Vila GG
Kristal palas se bori za opstanak a Liverpul za vrh tabele. Biće vatre u ovom dvoboju, očekuje se i dosta pogodaka.
Sanderlend je zbog poslednjeg mesta na tabeli postao najpoželjniji protivnik za sve timove u ligi, pa tako i za Čelsi. „Fenjeraš“ ulazi u ovaj meč samo nekoliko dana posle meča na međunarodnoj sceni sa zagrebačkim Dinamom.
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