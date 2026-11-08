Tip fudbal

TIP PREDLAŽE - PREMIJER LIGA ENGLESKE: "Plavci" otpisuju Sanderlend

Žarko Urošević

08. 11. 2026. u 08:00

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* Okršaj Kristal palasa i Liverpula obećava goleadu

ТИП ПРЕДЛАЖЕ - ПРЕМИЈЕР ЛИГА ЕНГЛЕСКЕ: Плавци отписују Сандерленд

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

10. KOLO

nedelja, 

Brajton - Brentford GG

KRISTAL PALAS - LIVERPUL 3+

Ipsvič - Bornmut 2-3

SANDERLEND - ČELSI 2

Mančester J. - Aston Vila GG

Kristal palas se bori za opstanak a Liverpul za vrh tabele. Biće vatre u ovom dvoboju, očekuje se i dosta pogodaka.

Sanderlend je zbog poslednjeg mesta na tabeli postao najpoželjniji protivnik za sve timove u ligi, pa tako i za Čelsi. „Fenjeraš“ ulazi u ovaj meč samo nekoliko dana posle meča na međunarodnoj sceni sa zagrebačkim Dinamom.

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