Crna Gora

INCIDENT U PODGORICI: Pacijent ošamario doktorku Hitne pomoći tokom transporta u bolnicu

К.Л.С

08. 11. 2026. u 09:10

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TOKOM intervencije Hitne pomoći u Podgorici dogodio se incident kada je pacijent fizički i verbalno napao članove dežurne medicinske ekipe koja ga je transportovala u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

ИНЦИДЕНТ У ПОДГОРИЦИ: Пацијент ошамарио докторку Хитне помоћи током транспорта у болницу

Foto: Unsplah/YANGHONG YU

Kako je saopšteno iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, ekipa je, nakon poziva dispečera, upućena na kućnu posjetu u Ulici husinskih rudara.

"U kućnoj poseti pacijent je pregledan i doktorka se odlučila za transport u Urgentni blok. Tokom transporta pacijent je ošamario doktorku i verbalno počeo da vrijeđa doktorku i medicinsku sestru“, naveli su iz Zavoda, prenosi CdM.

Uprkos incidentu i stresnoj situaciji, medicinska ekipa je uspela da pacijenta bezbedno transportuje do Urgentnog bloka, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.

Osumnjičeni je uhapšen, a očekuje se dalje postupanje nadležnog tužilaštva. Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć poručili su da će preduzeti sve neophodne mere kako bi zaštitili svoje zaposlene.

(Tanjug)

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