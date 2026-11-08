INCIDENT U PODGORICI: Pacijent ošamario doktorku Hitne pomoći tokom transporta u bolnicu
TOKOM intervencije Hitne pomoći u Podgorici dogodio se incident kada je pacijent fizički i verbalno napao članove dežurne medicinske ekipe koja ga je transportovala u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).
Kako je saopšteno iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, ekipa je, nakon poziva dispečera, upućena na kućnu posjetu u Ulici husinskih rudara.
"U kućnoj poseti pacijent je pregledan i doktorka se odlučila za transport u Urgentni blok. Tokom transporta pacijent je ošamario doktorku i verbalno počeo da vrijeđa doktorku i medicinsku sestru“, naveli su iz Zavoda, prenosi CdM.
Uprkos incidentu i stresnoj situaciji, medicinska ekipa je uspela da pacijenta bezbedno transportuje do Urgentnog bloka, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.
Osumnjičeni je uhapšen, a očekuje se dalje postupanje nadležnog tužilaštva. Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć poručili su da će preduzeti sve neophodne mere kako bi zaštitili svoje zaposlene.
(Tanjug)
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