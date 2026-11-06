Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Немања Пејчић

06. 11. 2026. u 11:03

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TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Phil Oldham / Shutterstock Editorial / Profimedia

Petak

15.15 Al Arabi Doha - Al Ahli Doha GG (1.37)

20.00 Viljem || - Cvole GG (1.60)

21.00 Everton - Koventri GG (1.70)

Kvota: 3.73

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