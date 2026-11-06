OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Petak
15.15 Al Arabi Doha - Al Ahli Doha GG (1.37)
20.00 Viljem || - Cvole GG (1.60)
21.00 Everton - Koventri GG (1.70)
Kvota: 3.73
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