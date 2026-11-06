VJT ULOŽILO ŽALBU: Traži se pritvor za Krička i Sekulovića i da ne bi ponovili krivično delo

POSEDNO odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu uložilo je žalbu na rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojim je načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću određen pritvor samo iz razloga propisanih članom 211 stav 1 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku - da ne bi uticali na svedoke.

VJT Beograd

Žalbom je krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu predloženo da prvostepeno rešenje preinači i da obojici osumnjičenih odredi pritvor i iz razloga propisanih članom 211 stav 1 tačka 3, odnosno da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kako je to tužilaštvo i predložilo, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Podsećaju da je nakon saslušanja osumnjičenih, tužilaštvo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da načelniku UKP i načelniku SSK odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu. Načelniku UKP-a se na teret stavljaju krivična dela zloupotreba službenog položaja i zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK krivično delo zloupotreba službenog položaja. Kako je ranije saopštilo tužilaštvo, oni su uhapšeni 1. novembra zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna ove godine kao službena lica MUP RS prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, nevršenjem svoje službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog - bivšeg načelnika PU za grad Beograd V.M, tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja ove godine u restoranu "27".

Pored toga, sumnja se da je M.K. 16. maja sa drugim, za sada NN policijskim službenicima, u prostorijama UKP zlostavljao i mučio oštećenog N.L.

Krivičnom prijavom načelniku UKP na teret je stavljeno krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK krivično delo zloupotreba službenog položaja.