Kad bekovi krenu napred... Vreme je za golove u jednom od istorijskih derbija Bundeslige

Hamburg i Borusija Menhengladbah imaju bogatu istoriju međusobnih okršaja, a novi susret u Bundesligi dolazi u trenutku kada su bodovi važni za oba tima.

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Borusija pokušava da popravi rezultate i pronađe veću stabilnost u igri, ali Folkspark je oduvek bio težak teren za vađenje, na šta domaćin računa i u ovom meču.

Hamburg je na svom terenu sposoban da nametne visok ritam, ali to često podrazumeva i određeni rizik. Kada bekovi krenu napred, protivniku se otvara prostor za brze kontranapade. Upravo tu Menhengladbah može da traži svoju priliku, naročito ako uspe da osvoji loptu na sredini terena.

Ni gosti nisu bez problema u odbrani, zbog čega bi pokušaj da sačuvaju minimalnu prednost mogao da bude opasan.

Umesto da biramo pobednika, prednost dajemo tržištu koje ne zavisi od konačnog ishoda. Za prolaz je dovoljno da oba tima iskoriste bar po jednu priliku, što deluje kao prihvatljiv izbor za ovakav susret.

Naš tip: GG (1,55)