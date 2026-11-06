Politika

PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU: Ograđujemo se od Maršavelskog i njegovog političkog organizovanja Studentskog pokreta u Srbiji

Ivana Manić

06. 11. 2026. u 10:47

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PRAVNI fakultet u Zagrebu ogradio se od aktivnosti profesora Aleksandra Maršavelskog, nakon što su, kako tvrde, iz medija saznali o njegovom angažmanu u političkom organizovanju Studentskog pokreta u Srbiji.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У ЗАГРЕБУ: Ограђујемо се од Маршавелског и његовог политичког организовања Студентског покрета у Србији

Foto: YoutubePrintscreen/N1 Hrvatska

- Uprava Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu strogo se ograđuje i istovremeno od Fakulteta otklanja sve aktivnosti profesora Aleksandra Maršavelskog povezane s političkim organizovanjem Studentskog pokreta u Srbiji - poručili su sinoć sa tog fakulteta.

Za Hinu su pojasnili da je uprava tog fakulteta iz medija saznala o angažmanu profesora Maršavelskog u političkom organiziranju Studentskog pokreta u Srbiji, kao i da do tada nisu imali nikakve informacije, podatke ili dojave o tome.

- Način angažmana profesora Aleksandra Maršavelskog u političkom organizovanju Studentskog pokreta u Srbiji, prema onome što pratimo iz medija, krajnje je neuobičajen za univerzitetskog profesora prava - istakli su iz Uprave fakulteta.

Naglašavaju i da univerzitetski profesori uživaju akademske i ustavne slobode, ali istovremeno su dužni da obavljaju i sve svoje akademske obaveze i dužnosti povezane s nastavnim, naučnim i stručnim radom i delovanjem, kao i da strogo odvoje svoje eventualne društvene i političke angažmane od institucije Fakulteta i Univerziteta.

- Nakon saznanja o njegovim aktivnostima i upita novinara i drugih zainteresovanih osoba u skladu s propisima koji uređuju pravo na pristup informacijama, proveravamo jesu li njegove aktivnosti na Fakultetu strogo odvojene od njegovog angažmana u političkom organiziranju Studentskog pokreta u Srbiji - naveli su iz Uprave fakulteta.

- Nakon utvrđivanja svih okolnosti odlučićemo o postupanju Fakulteta prema njemu kao zaposlenom i o tome ćemo izdati zvanično saopštenje - dodaju.

Saopštenje dostavljeno Hini potpisala je dekan dr. Romana Matanovac Vučković, a u kojem stoji da profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, kao i drugi univerzitetski profesori, uživaju akademske i ustavne slobode, ali da, kako se navodi, njihovo delovanje u okviru tih sloboda mora biti u saglasju s njihovim statusom.

Maršavelski je profesor na Katedri za krivično pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta, koji je kao član Veća za građanski nadzor bezbednosno-obaveštajnih agencija pod pseudonimom Prijatelj studenata mesecima u srpskom Danasu objavljivao pisma studentima u kojima ih je savetovao u borbi protiv vlasti bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića. 

(Tanjug)

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