UPUTSTVO NBS ZA SVE MENJAČNICE: Radili ste sa Alta bankom - evo šta hitno morate da uradite

NARODNA banka Srbije (NBS) obavestila je danas menjače koji imaju zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova sa Alta bankom, kojoj je NBS 30. oktobra oduzela dozvolu za rad, o načinu daljeg postupanja i navela da je potrebno da prvo zaključe ugovore o obavljanju menjačkih poslova sa drugom poslovnom bankom.

Foto: V. Danilov

Nakon toga, ukoliko su od Alta banke do 30. oktobra kupili efektivu, obavezu prodaje efektive prethodno kupljenje od banke izvršavaju prodajom efektive drugoj poslovnoj banci a po uspostavljanju ugovornog odnosa sa tom drugom poslovnom bankom, u rokovima od 15, odnosno 30 dana od kupovine te efektive, shodno odredbi Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova koja je važila na dan kupovine te efektive, radi potrebe vraćanja efektive u bankarske kanale.

Tom prilikom, ovlašćeni menjač trebalo bi da dostavi drugoj poslovnoj banci dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da je efektivu kupio od Alta banke a.d. Beograd, kao i podatke o iznosu te efektive, navodi se u obaveštenju NBS objavljenom na sajtu centralne banke.

Radi ispunjenja obaveze propisane tačkom 16. Odluke ovlašćeni menjači koji su imali zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova isključivo sa Alta bankom a.d. Beograd, obavezu iz tačke 16. Odluke koja se odnosi na prodaju banci najmanje 80 odsto ukupnog neto otkupa efektive ostvarene u prethodnoj nedelji, izvršavaju prodajom efektive drugoj poslovnoj banci po uspostavljanju ugovornog odnosa sa tom drugom bankom.