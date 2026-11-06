MINISTARSTVO ODBRANE SRBIJE O NAVODIMA ANTIĆA: Zlonamerne neistine da VBA ima bot centar, da je prisluškivala studente i novinare

MINISTARSTVO odbrane najoštrije je danas osudilo i odbacilo kao klevete i zlonamerne neistine koje je ražalovani podoficir Novica Antić tokom gostovanja na televiziji N1 izneo na račun rada pripadnika tog ministarstva i Vojske Srbije i naglasilo da Vojnobezbednosna agencija (VBA) ne poseduje bot centar i da, kako navode, nikada nije pratila niti prisluškivala studente, novinare, političke aktiviste i nije se mešala u političke procese i dešavanja u Srbiji.

Foto: Printskrin N1

- Svojom izjavom Antić obmanjuje javnost iznoseći, bez bilo kakvih dokaza, potpuno netačne i proizvoljne ocene o radu i postupanju pripadnika Vojnobezbednosne agencije. Izjava na N1 predstavlja pokušavaj da se uruši ugled ne samo Vojnobezbednosne agencije, već celog Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i vređa dostojanstvo ljudi koji obavljaju ključne dužnosti u sistemu odbrane i brinu o bezbednosti zemlje i svih građana - navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Ministarstvo podseća da je Novica Antić pravnosnažnom presudom Višeg vojnog disciplinskog suda iz 2020. godine izgubio podoficirski čin i da je otpušten iz Vojske Srbije zbog kršenja vojne discipline, kao i da se protiv Novice Antića vodi sudski postupak pred Višim sudom Novi Sad za proneveru više od 70 miliona dinara iz Vojnog sindikata.

U saopštenju se navodi da su Ministarstvo odbrane i Vojnobezbednosna agencija prethodnih godina uložili veliki trud i napor ne samo na odaberu već i da zadrže kadar IT struke.

- Pripadnici agencije koji rade u IT sektoru su birani sa posebnom pažnjom i po posebnim kriterijumima, pored vrhunskog uspeha tokom školovanja odlikuju ih i visoke moralne i patriotske osobine, te je stoga nedopustivo da bilo ko svojim paušalnim i nestručnim izjavama pokušava da umanji znanje i stručnost ovih ljudi. Naglašavamo da pripadnici Vojnobezbednosne agencije izvršavaju svoje zadatke profesionalno i odgovorno u potpunosti poštujući Ustav Republike Srbije, Zakon o Vojsci Srbije, Zakon o Vojnobezbednosnoj i Vojnoobaveštajnoj agenciji i druge normativno-pravne akte - ističe se u saopštenju.

Kako se navodi, "potpuno je jasno da ražalovani podoficir Antić iznosi paušalne i neistinite ocene podstaknut ličnim animozitetom prema sistemu odbrane i pojedinim pripadnicima Vojnobezbednosne agencije".

- Sa druge strane, ovakvo istupanje Antića predstavlja besraman pokušaj pritiska na pravosudne organe Republike Srbije i političko pozicioniranje ražalovanog podoficira u predstojećoj raspodeli političkih funkcija. Najoštrije osuđujemo još jedan pokušaj ražalovanog podoficira Antića da, zarad lične promocije i sticanja političkih poena, unese nemir u javnosti i među pripadnike sistema odbrane, plasiranjem laži i dezinformacija o funkcionisanju snaga bezbednosti - navodi se u saopštenju Ministarstvu odbrane.

Ministarstvo je apelovalo na sve aktere, pojedince, a posebno medije, da se uzdrže od objavljivanja neproverenih i neistinitih informacija, koje mogu naneti štetu ugledu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, njenim pripadnicima i negativno uticati na bezbednost Republike Srbije i svih njenih građana.

Novica Antić, koji je i bivši predsednik Vojnog sindikata, izneo je tvrdnje za N1 da je direktor VBA uz pomoć saradnika organizovao prisluškivanje novinara, političkih aktivista i opozicionara, kao i rad bot-centra u jednom vojnom objektu.

(Tanjug)

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