PICULA O ”STUDENTSKOJ LISTI”: Još jedna poruka o usklađivanju spoljne politike sa EU

SRBIJA bez konkretnih reformi i bez obnove poverenja u odnosu sa državama članicama Evropske unije (EU) ne može da ostvari istinski napredak na evropskom putu, izjavio je večeras izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju Tonino Picula.

Profimedia, Tanjug, društvene mreže

Picula je na Iksu napisao da je na današnjoj sednici Odbora EP za spoljnu politiku (AFET) "posebno otvorio pitanje Srbije, gde su parlamentarni izbori iz temelja promenili političku sliku".

Naveo je da je evropsku komesarku za proširenje Martu Kos, koja je na sednici predstavila novi Paket proširenja EU, upitao da li promena vlasti u Srbiji može doneti i spoljnopolitički zaokret, posebno kad je reč o usklađivanju sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU i odnosu prema susedima.

"Komesarka Kos je poručila da je EU spremna da pomogne novoj srpskoj vladi u sprovođenju reformi, ali da je ključno obnoviti narušeno poverenje između Srbije i država članica EU, kao i poverenje građana Srbije u Uniju. Bez konkretnih reformi i obnove poverenja nema ni stvarnog napretka na evropskom putu", naveo je Picula.

Dodao je da je u procesu proširenja EU ostvaren značajan napredak u poslednjih godinu dana, jer je Crna Gora pred zatvaranjem pregovora, Albanija pred zatvaranjem klastera, a Ukrajina i Moldavija pred otvaranjem novih.

"Vladavina prava, demokratija i reforme ostaju temelj proširenja koje mora biti zasnovano na zaslugama", ukazao je Picula, hrvatski evroposlanik iz redova socijaldemokrata.

Na Odboru za vanjsku politiku (AFET) danas nam se pridružila povjerenica Marta Kos i predstavila novi paket proširenja EU-a. U posljednjih godinu dana ostvaren je značajan napredak! Crna Gora je pred zatvaranjem pregovora, Albanija pred zatvaranjem klastera, a Ukrajina i Moldavija pred otvaranjem novih. Vladavina prava, demokracija i reforme ostaju temelj proširenja koje mora biti zasnovano na zaslugama. Posebno sam otvorio pitanje Srbije, čiji su parlamentarni izbori iz temelja promijenili političku sliku. Pitao sam povjerenicu može li promjena vlasti donijeti i vanjskopolitički zaokret, osobito u usklađivanju sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom te odnosu prema susjedima. Povjerenica Kos poručila je da je EU spreman pomoći novoj srpskoj vladi u provedbi reformi, ali da je ključno obnoviti narušeno povjerenje između Srbije i država članica EU-a, kao i povjerenje građana Srbije u Uniju. Bez konkretnih reformi i obnove povjerenja nema ni stvarnog napretka na europskom putu. — Tonino Picula (@TPicula) November 4, 2026

Podsetimo, šef Delegacije EU Andreas fon Bekerat u intervjuu RTS-u rekao je da se nada da će nova vlada odnosno Studentska lista realizovati svoja obećanja.

On je izrazio uverenje da će nova vlada ispuniti obećanja o reformama i uspostavljanju dobrosusedskih odnosa.

Smatra da bi ispunjavanje tih obećanja doprinelo obnovi poverenja ne samo između Beograda i Brisela već i u odnosima Srbije sa susednim zemljama i državama članicama EU.

"Nadam se da će nova vlada realizovati svoja obećanja i da će to povratiti poverenje i među zemljama članicama i u Briselu kada je reč o posvećenosti Srbije ispunjavanju vrednosti Evropske unije i napretku ka članstvu“, naveo je Fon Bekerat.

Takođe, lider opozicije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu povodom izjave Andreasa fon Bekerata.

- Na RTS koji svi plaćemo, gledamo apsolutno jednoumlje već 10 dana, te su za gašenje jedne medijske kuće i ostavljanje 330 ljudi bez posla, za gašenje Informera rekli ”probudio se REM”. To je valjda buđenje kada uništavate živote ljudi i kada gasite jedini prozor u slobodan svet. Pažljivo sam saslušao intervju Andreasa fon Bekerat, šefa EU u Beogradu. I kada ostavite po strani sve hvalospeve Studentskoj listi, sve divne stvari i kritike na naš račun oko različitih pitanja, suština je sledeća, on kaže da očekuje da će Studetnska lista ispuniti i sprovede u delo obećanja koja su im dali. Nije rekao tačno koja, osim što je posle toga govorio o usklađivanju spoljne politike sa politikom EU, što će reći uvođenje sankcija Rusiji i druga stvar situacija oko KiM gde moraju da se preuzmu određene obaveze - rekao je Vučić i dodao:

- Podseća li vas sve to na nešto? Sećate li se hvalospeva vladi Zorana Zaeva, Prespanskom sporazumu, promenili su ime države, uradili sve i na kraju nisu uradili ništa. Molim sve ljude u ovoj zemlji koji kod naših protivnika razmišljaju o nečemu, da to imaju u vidu. Da sagledaju dobro šta je budućnost Srbije, imamo li mi svoje nacionalne interese i hoćemo li da ih štitimo. Veoma, veoma sam zabrinut i na njihovom mestu izuzetno bih vodio računa o tome šta bi to trebalo da napravimo, a ovako plašim se, da će da ispune samo ono što su obećali, a to obećanje ne daje se za ludu već za svu podršku koju su dobili u prethodnom periodu za rušenje od naroda izabrane vlasti.