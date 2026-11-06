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Bolton ne blista, ali Derbi je u takvom kanalu da o pobedi domaćina nema ni govora

О. М.

06. 11. 2026. u 10:45

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Derbi je u ozbiljnoj krizi, a gostovanje Boltona u 15. kolu Čempionšipa dolazi u trenutku kada domaćin zauzima pretposlednje mesto na tabeli sa svega sedam bodova.

Болтон не блиста, али Дерби је у таквом каналу да о победи домаћина нема ни говора

FOTO: Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poslednju pobedu odavno je upisao, a serija loših rezultata dodatno je poljuljala samopouzdanje ekipe.

Derbi na poslednjih pet utakmica nije pobedio, uz dva remija i tri poraza. Postigao je samo četiri gola, a primio čak 11. Posebno zabrinjavaju dva susreta na kojima je njegova odbrana kapitulirala po četiri puta. Sa prosekom od svega 0,8 postignutih i 1,9 primljenih golova po meču, jasno je zašto se nalazi pri dnu tabele.

Ni Bolton ne blista, ali sa 14 bodova zauzima 19. mesto i pokazuje više u napadu. Na poslednjih pet mečeva postigao je sedam golova, uključujući tri u pobedi nad Vulverhemptonom (3:1). Ipak, odbrana gostiju primila je čak osam pogodaka u poslednja dva kola, u porazima od Midlzbroa (1:5) i Bristol sitija (2:3).

Derbi je dobio dva od poslednja četiri međusobna duela, Bolton jedan, a poslednji susret u martu 2024. završen je pobedom Derbija od 1:0. Ipak, trenutna forma ide u prilog gostima, koji su pokazali više napadačkog potencijala. Zbog problema u odbrani oba tima, čista dvojka deluje previše rizično, ali Bolton ima dovoljno argumenata da izbegne poraz.

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