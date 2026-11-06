Imena ne igraju fudbal: pobeda od dva razlike je nedostižna za domaćina, zato je ovde azijski hendikep idealna igra
Monpelje i Mec sastaju se u francuskoj Ligi 2, u susretu koji bi mogao da ima značajan uticaj na njihove ambicije u nastavku sezone.
Domaćin će pokušati da iskoristi podršku navijača, ali Mec ima dovoljno iskustva i kvaliteta da se ne zadovolji sporednom ulogom.
Monpelje je klub sa ozbiljnom tradicijom, ali samo ime ne donosi bodove. U drugoj ligi svaka greška može skupo da košta, a posebno su nezgodni protivnici koji umeju da sačekaju svoju priliku i iskoriste prazan prostor.
Mecu odgovara utakmica u kojoj će uspeti da sačuva disciplinu i ne dozvoli domaćinu da lako dolazi do završnice. Gosti ne moraju da imaju veći posed da bi bili opasni, a ukoliko prvi postignu gol, Monpelje će morati da preuzme dodatni rizik.
Umesto opklade na čistu pobedu gostiju, zanimljivije deluje rešenje koje ostavlja prostor i za tesan poraz. Azijski hendikep +0,75 donosi pun dobitak u slučaju pobede Meca ili remija, a polovinu uloga vraća ako gosti izgube tačno jednim golom.
Naš tip: Mec +0,75 (azijski hendikep) kvota 1,59
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